Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es am Ersten Weihnachtstag gegen 16 Uhr einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Eisenberger Konrad-Adenauer-Straße. Die Einbrecher trennten den Zaun auf und gelangten so in das Leergutlager, wo sie Pfandflaschen im Wert von rund 100 Euro entwendeten.