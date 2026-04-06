Mehr als 100 Einsatzkräfte beteiligten sich am Ostersonntag an der Suche nach einer Vermissten aus Göllheim. Die Seniorin wurde am Abend erschöpft, aber wohlbehalten gefunden.

Gegen 15 Uhr wurde die Frau – zwischen 80 und 90 Jahre alt – als vermisst gemeldet. Sofort startete die Polizei erste Suchmaßnahmen, die allerdings erfolglos blieben. Gegen 18 Uhr wurde dann die Feuerwehr alarmiert, zahlreiche Einheiten aus den Verbandsgemeinden Göllheim und Eisenberg beteiligten sich an der Suche; auch das DRK aus Eisenberg war vor Ort.

Sorge bereitete den Einsatzkräften die fortschreitende Uhrzeit und die sinkenden Temperaturen. Durchkämmt wurden unter anderem das weitläufige, unübersichtliche Waldgebiet Richtung Ramsen, Rosenthal und Kerzenheim sowie die Ortsbereiche von Göllheim und den umliegenden Gemeinden. Die einzelnen Trupps arbeiteten Hand in Hand, systematisch wurde jeder Abschnitt durchsucht. Unterstützung gab es von der Rettungshundestaffel Donnersberg, der Drohneneinheit Donnersberg und später auch von einem Polizeihubschrauber. Gegen 20 Uhr folgte die erlösende Nachricht: Die Vermisste ist erschöpft, aber wohlbehalten gefunden worden. Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie zurück in ihr Zuhause gebracht.