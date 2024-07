Wassermusik am Retzbergweiher bei Sippersfeld erklingt am Samstag, 20. Juli. Zu Gast sind die Stuttgarter Saloniker. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Ausrichter des sicherlich atmosphärischen Konzertes ist der Kulturverein Sippersfeld. In der zauberhaften Landschaft am Retzbergweiher spielen Patrik Siben und sein Orchester Melodien aus drei Jahrzehnten. Es erklingen Wassermusik und Gospellieder vom Barock bis zur Moderne. Eintrittskarten können unter der E-Mail-Adresse ticket@kv-sippersfeld.de oder der Telefonnummer 06357/5090 128 bestellt oder an den Verkaufswagen der Bäckerei Dautermann erworben werden. Eine Abendkasse wird eingerichtet sein.