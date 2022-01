Aufgrund der aktuellen Wettersituation mit gemeldeten Sturmböen bis annähernd 90 Stundenkilometer die bis in die Nachtstunden anhalten sollen, wurden laut Verkehrsdirektion Mainz am Montag die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den Talbrücken rund um das Alzeyer Kreuz reduziert. Die Verkehrsdirektion geht davon aus, dass diese Maßnahmen auch am 1. Februar noch andauern werden. Laut Wetterbericht besteht für den Raum Alzey eine Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 65 bis 89 Stundenkilometern.

Sowohl auf der Weinheimer Talbrücke der A 63 als auch auf der Alzeyer Talbrücke der A 61 sei aufgrund der gemeldeten starken Sturmböen insbesondere für leichte, ungeladene Kraftfahrzeuge oder solche mit hohen Aufbauten mit einer erhöhten Unfallgefahr zu rechnen. Die Polizei bittet um Beachtung. Nutzende entsprechender Kraftfahrzeuge sollten diese Strecken gegebenenfalls meiden und sich alternative Routen zu suchen. Durch die Stadt Alzey selbst bestehen keine geeigneten Umleitungsstrecken.