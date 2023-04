Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Sturmtief über dem Nordmeer lenkt mit einer lebhaften südwestlichen bis westlichen Strömung vom Atlantik Regengebiete und Schauerstaffeln nach Mitteleuropa. Die Luftmasse, die in die Donnersbergregion strömt, fällt zunächst relativ mild aus. Ab Sonntag gelangt hinter einer Kaltfront aber etwas kältere Luft aus dem isländischen Raum in unsere Region, so dass sich unter die Regentropfen insbesondere in höheren Lagen auch wieder Flocken oder Graupelkörner mischen können.

Vorhersage, Donnerstag:

Mit teils starkem Südwestwind ziehen kompakte Schichtwolken über uns hinweg und bringen zeitweise Regen. Der Regen fällt