Das Sturmtief Diethelm hat am Freitag in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für zwei Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden um 18.18 Uhr die Wehren Bischheim, Rittersheim und Kirchheimbolanden mit dem Stichwort „Baum in Stromleitung“ alarmiert. Insgesamt 23 Einsatzkräfte rücken mit fünf Fahrzeugen aus. Eine große Tanne hatte bei Rittersheim den Böen nicht standgehalten und beim Sturz eine Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen. Ein Stromausfall in Rittersheim war die Folge.

Die Feuerwehr sperrte die Einsatzstelle ab und informierte die Bevölkerung. Die Pfalzwerke waren schnell vor Ort, und mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Baum beseitigt werden. Der Einsatz war um genau 21.04 Uhr beendet. Auch auf der Strecke Bastenhaus – Kirchheimbolanden fiel kurz vor 20 Uhr ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehr Dannenfels beseitigte das Hindernis. Sechs Mann benötigten dafür rund 40 Minuten.