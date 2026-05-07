Der Nabu Donnersbergkreis ruft zur Teilnahme an der „Stunde der Gartenvögel“ vom 8. bis 10. Mai 2026 auf. Gezählt wird eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder im Park.

Der Nabu Donnersbergkreis beteiligt sich an der bundesweiten Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ und ruft die Menschen in der Region zum Mitmachen auf. Die Vogelzählung findet vom 8. bis 10. Mai 2026 statt. Gezählt wird eine Stunde lang an einem festen Ort in Wohnortnähe, etwa im Garten, auf dem Balkon, im Park oder am Fenster. Notiert wird von jeder Vogelart jeweils die höchste Anzahl, die innerhalb dieser Stunde gleichzeitig beobachtet wird. Ziel der Aktion ist es, ein möglichst genaues Bild von den Vogelbeständen in Siedlungen und Wohngebieten zu erhalten. Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig, nur Freude an der Natur und Interesse an der Vogelwelt. Die Beobachtungen können vom 8. bis 18. Mai 2026 online oder über die Nabu-App „Vogelwelt“ gemeldet werden. Die gesammelten Daten helfen, Entwicklungen bei heimischen Vogelarten besser zu erkennen und den Natur- und Artenschutz zu stärken.