Der Haussperling führt im Kreis die Liste der häufigsten Gartenvögel an. Bei der diesjährigen Zählung wurden jedoch weniger Tiere erfasst als in den Jahren zuvor.

Bei der diesjährigen „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes ( Nabu) haben im Donnersbergkreis 48 Vogelfreundinnen und Vogelfreunde in 38 Gärten insgesamt 1125 Vögel gezählt. Die Datenbasis ist damit zu klein, um repräsentative Aussagen zu Trends zu treffen. Der Haussperling liegt auf Platz eins der am häufigsten beobachteten Vogelarten – allerdings mit weniger Individuen als in den beiden Jahren zuvor. Landesweit zeigt die 22. „Stunde der Gartenvögel“ ein gemischtes Bild. Während sich einige Finkenarten stabiler zeigen als befürchtet, wurden typische Siedlungsvögel wie Haussperling, Mauersegler und Mehlschwalbe seltener gemeldet.