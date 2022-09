Mit einem dreitägigen Aktionsprogramm beschließt die Stumpfwaldbahn von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Oktober, die aktuelle Saison.

Das Wochenende startet am Samstag um 10 Uhr mit einem Fototag, der bis 18 Uhr dauert. Die Stumpfwaldbahn wird dazu sämtliche Fahrzeuge auf die Strecke bringen und interessierten Fotografen für einen Kostenbeitrag von circa 15 Euro pro Person die Möglichkeit geben, die Züge und Fahrzeuge nach Wunsch in Szene zu setzen. Da der Betrieb an diesem Tag ausschließlich für Fotografen reserviert ist, können die Veranstalter auf individuelle Wünsche – zum Beispiel mehrfaches Zurücksetzen und Wiederanfahren – eingehen.

Am Sonntag folgt das Bahnhofsfest mit Dampflokbetrieb und schließlich am Montag, 3. Oktober, der Aktionstag „Autofreies Eistal“ mit Mehrzug-Betrieb. An allen drei Tagen findet auf dem Vorplatz des Bahnhofs Eiswoog eine Bewirtung durch die Metzgerei Speeter und die Stumpfwaldbahn statt. Es wird Pfälzer Spezialitäten, Crêpes, Cocktails und vieles mehr angeboten. Die Gastronomie ist jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.