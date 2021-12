Eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm wird für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Ortsmitte bei der ehemaligen Grundschule Gehrweiler genutzt.

Wie Ortsbürgermeister Bernhard Kiefer mitteilt, beträgt die Förderung 3800 Euro, bei zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 5966 Euro. Laut Förderbescheid könnten die Gelder noch im laufenden Jahr abgerufen werden. Gehrweiler könne jetzt, als anerkannte Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung/Dorfentwicklung, diese Machbarkeitsstudie in Auftrag geben. Kiefer: „Anhand dieser Studie können wir dann die notwendigen Schritte in der Dorferneuerung in die Wege leiten.“ Den Auftrag zur Erstellung der Machbarkeitsstudie erhält das Planungsbüro IGR.