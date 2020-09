Ein Stromausfall traf am Montag Nachmittag einige Orte im südwestlichen Teil des Donnersbergkreises. Wie die Pfalzwerke Netz AG am Dienstag mitgeteilt hat, kam es um 15.58 Uhr zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren davon laut dieser Pressemitteilung Teile von Börrstadt, Breunigweiler, Steinbach, Münchweiler, Sippersfeld und Gonbach. Die Ausfallzeiten lagen zwischen neun Minuten und einer Stunde und 53 Minuten. „Das Netzteam Pfälzer Bergland der Pfalzwerke Netz AG sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen“, so diese Mitteilung.