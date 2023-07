Eine Störung im Netz der Pfalzwerke hat am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr dazu geführt, dass einzelne Haushalte ohne Strom waren. In Teilen von Potzbach und Lohnsfeld dauerte der Stromausfall zwei Stunden. In Gehrweiler, Höringen und Gundersweiler sowie in Teilen von Otterberg waren Haushalte bis zu eineinhalb Stunden nicht versorgt. Der Grund für die Störung war ein Brand in Leitungsnähe, wie die Pfalzwerke mitteilen – mutmaßlich jener bei Potzbach.