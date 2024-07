Am Montagmorgen ist es in Teilen des Donnersbergkreises gegen 7.15 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren Teile von Schweisweiler, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Börrstadt, Falkenstein und Hochstein. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen 32 Minuten und 41 Minuten. Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilt, war ein Baum in eine Leitung gefallen und hatte einen Seilriss verursacht.