Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr fiel in Teilen von Göllheim der Strom aus. Wie die Pfalzwerke mitteilen, dauerte der Ausfall dauerte bis zu 53 Minuten. Manche Haushalte waren aber auch wesentlich kürzer, manche nur zwei Minuten lang, unversorgt. „Das Netzteam Pfälzer Bergland sowie die Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten sofort alle erforderlichen Maßnahmen ein und konnten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen“, so Pfalzwerke-Sprecherin Sarah Bredenwischer.