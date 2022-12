In Teilen von Dannenfels und Marienthal ist in der Nacht auf Sonntag zwischen 1 und 2.30 Uhr der Strom ausgefallen. Grund war nach Mitteilung der Pfalzwerke ein Baum, der auf eine 20-Kilovolt-Leitung gefallen ist und entfernt werden musste. Das Netzteam Pfälzer Bergland habe sofort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt, so die Pfalzwerke.