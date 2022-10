Am Sonntag, 9. Oktober, laden das Streuobstteam Weitersweiler und die POLLICHIA Donnersberg zu den Streuobst-Aktionstagen ein. Es wird Obst von den umliegenden Streuobstwiesen geerntet und vor Ort zu Obstsaft gekeltert. Kinder können beim Waschen und Mahlen der Äpfel helfen und dabei sein, wenn der frisch gekelterte Apfelsaft von der Kelter in den Becher fließt. Jedes Kind bekommt eine Flasche frisch gepressten Apfelsaft geschenkt. (Bitte Flasche mitbringen!). Für das leibliche Wohl sorgen die Veranstalter. Beginn ist im 10.30 Uhr am Bürgertreff (BÜT) in Weitersweiler, Am Spielplatz 2.