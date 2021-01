Am Montagmorgen wurde bei einem Vorfahrtsunfall auf dem Zubringer zur Bundesstraße 48 eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilt, befuhr der Fahrer eines Streufahrzeuges die Straße „Am Hofacker“ und missachtete beim Linksabbiegen auf die K 12 die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lkw, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 49-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt rund dreitausend Euro.