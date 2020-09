Am Dienstagnachmittag endete in der Bezirksamtsstraße ein Streit zwischen einem 40-Jährigen und einem 22-Jährigen in gegenseitigen Körperverletzungen. Nach Angaben der Polizei hat es zunächst verbale Streitigkeiten gegeben. Dann sprühte der 40-Jährige dem ihm bekannten 22-Jährigen mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht.

Dieser riss den 40-Jährigen daraufhin zu Boden und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dabei erlitt der 40-Jährige unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf. Der 22-Jährige erlitt eine Augenreizung. Da der 40-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Tierabwehrspray wurde zu Beweiszwecken sichergestellt.