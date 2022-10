Am Sonntagabend kam es in einer Göllheimer Gaststätte zum Streit zwischen zwei Männern. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Unbekannter die verbalen Streitigkeiten offenbar zunächst schlichten. Dann aber passte einer der beiden Männer seinen Kontrahenten auf dem Nachhauseweg in der Dreisener Straße ab und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Laut Polizeibericht erlitt er dadurch Prellungen im Gesicht. Gegen ihn wurde nun Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.