Die Arbeit im Werk des Automobilzulieferers Adient in Rockenhausen standen am Dienstag für eine Stunde still. Grund ist ein einstündiger Warnstreik der Gewerkschaft IG Metall, an dem sich rund 200 Mitarbeiter des größten Arbeitgebers in Rockenhausen beteiligten. Seit vergangener Woche hatte die Gewerkschaft bundesweit immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen, weil die Arbeitgeber der Forderung nach sieben Prozent mehr Entgelterhöhung und 170 Euro mehr Lohn für Azubis seit Ende des Tarifvertrags im September nicht nachgekommen waren. „Stattdessen machen sie uns Gegenangebote, die nicht einmal die Inflation ausgleichen. Das gleicht einer Ohrfeige“, sagte Alexander Ulrich, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Geschäftsstelle Kaiserslautern und kündigte zugleich härtere Mittel an, sollte es bei den nächsten Tarfiverhandlungen am 11. November nicht zu einer Einigung kommen.