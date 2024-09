Man konnte am Mittwochmorgen den Eindruck gewinnen, die Stadt hätte zu einer Schaumparty eingeladen. Im und rund um den Mozartbrunnen quillte der Schaum über, verteilte sich bis zu den umliegenden Häuserfassaden. Was war passiert? So genau konnte das am Mittwoch noch keiner beantworten. Auf Nachfrage erklärte Tristan Werner, Büroleiter der Verbandsgemeinde, dass es zumindest keine Probleme mit dem Abwasser gebe. Zu Ursache und Folgen der schaumigen Überraschung konnte er noch keine Angaben machen. Naheliegend ist die Vermutung, dass es sich um einen Streich mit reichlich Spülmittel handelt. Solche Scherze auf Kosten der Allgemeinheit kursieren öfter in den sozialen Medien, waren im vergangenen Jahr ein Trend auf der Video-Plattform „Tik Tok“. Ob das auch auf den Mozartbrunnen zutrifft, ist aber Spekulation. Der Schaum ist inzwischen jedoch verschwunden, das Wasser wurde abgelassen und der Brunnen gereinigt. Ganz ohne Party.