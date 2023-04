In der nächsten Woche wird die L401 von Morschheim nach Kirchheimbolanden für zwei Tage in einer Fahrtrichtung gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) informiert, betrifft die Sperrung den Abschnitt zwischen der Einmündung der Kirchheimbolander Straße in Morschheim bis zum Kreisel im Industriegebiet von Kirchheimbolanden (Am Steinernen Berg/Borg Warner). Die Arbeiten finden am Dienstag, 25., und Mittwoch, 26. April, jeweils zwischen 8 und 15 Uhr statt.

Die Masterstraßenmeisterei Erbes-Büdesheim führt in dieser Zeit betriebliche Unterhaltungsarbeiten am Fahrbahnrand der L401 durch. Betroffen ist nur die Fahrtrichtung nach Kirchheimbolanden, die andere Seite der L401 bleibt befahrbar. Die Umleitung erfolgt von Morschheim über Orbis in Richtung Haide, von wo aus man über die L386 an den Kreisel im Industriegebiet gelangt.