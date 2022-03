Hundegebell und Kinderlachen erfüllen die Straßen: Beim 15. Frühlingserwachen in Kirchheimbolanden war in der Kleinen Residenz mächtig was los. Dank strahlenden Sonnenscheins kamen zahlreiche Besucher, um entlang der Genussmeile zu schlendern oder die Stände der fahrenden Händler zu begutachten.

Zu Beginn ist der Andrang noch mäßig, doch schon bald tummeln sich die Menschen in den Straßen der Altstadt Kirchheimbolandens. Die Besucherzahlen an ihrem Stand von „Birgits Landladen“ beschreibt Inhaberin Birgit Smith um die Mittagszeit noch als „verhalten“. Trotzdem freue sie sich über den Tag: „Das Frühlingserwachen ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder rauszukommen und Leute wiederzusehen.“

Diesen Gedanken teilen viele, die auf dem Römerplatz in der Sonne sitzen. Nach ein paar Stunden ist der Andrang an den Ständen und Geschäften schon richtig groß. Besonders als die TSG Grün-Weiß eine Tanzeinlage bietet, drängen sich die Menschen vor der Bühne. Beliebt sind auch die Eiscafés und das Café Enkler: Die Schlangen vor den Türen sind lang, freie Plätze findet man kaum.

Das 15. Frühlingserwachen in Kibo fand bei herrlichstem Wetter statt. Foto: Stepan Auf dem Römerplatz tummelten sich die Leute. Foto: Stepan Auf dem Schloßplatz konnten die Besucher Trampolin-Bungee-Jumping ausprobieren. Foto: Stepan Die Stände der fahrenden Händler fanden viel Beachtung. Foto: Stepan In der Innenstatt wurden auch die Cafés gut frequentiert. Foto: Stepan Die RHEINPFALZ hat alles „im Blick“. Foto: Stepan Von Osterdeko ... Foto: Stepan ... bis Blumenschmuck hatten die Händler viel zu bieten. Foto: Stepan Auf der Tribüne am Römerplatz zeigte die TSG Grün-Weiß Tanzdarbietungen ... Foto: Stepan ... unter anderem die Kleinsten als bunte Gespenster. Foto: Stepan Besonders mutige Kinder seilten sich von der Stadtmauer ab. Foto: Stepan Auch Kinderschminken wurde angeboten. Foto: Stepan Trubel auf dem Römerplatz. Foto: Stepan Dort gab es auch Schmuck zu kaufen. Foto: Stepan Spongebob Schwammkopf behält bei allem den Überblick. Foto: Stepan Endlich mal wieder raus – reges Treiben beim Frühlingserwachen. Foto: Stepan Foto 1 von 16

„So viel zu sehen“

Regina Juppe, die für die Nigeriahilfe auf dem Römerplatz Kaffee und Kuchen verkauft, ist mit dem Tag zufrieden. Dank des schönen Wetters sei die Nachfrage nach einer Stärkung groß, sie könne sich nicht beschweren. Besonders gefällt ihr, dass endlich wieder ein bisschen Normalität einkehrt.

Auch die jüngere Generation freut sich über die Möglichkeit, wieder einmal nach draußen zu kommen. Laura Füller und ihr Hund Elli genießen das schöne Wetter bei einer Kugel Eis. Die 19-Jährige ist überwältigt von dem großen Angebot an Ständen und Geschäften. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel zu sehen gibt“, gesteht sie.

Wetter spielt mit

Gemäß dem Motto, dass der Märzmarkt im Zeichen „der ganzen Familie“ stehen soll, ist auch bei den Kleinsten für Unterhaltung bestens gesorgt: Auf dem Römerplatz befindet sich wie in den vorherigen Jahren das Karussell und auch das Trampolin-Bungee-Jumping auf dem Schlossplatz kommt bei den Kindern sehr gut an. Zudem können sich die Kleinen an der Stadtmauer abseilen und schminken lassen.

Einige Besucher lassen den Einkaufsbummel mit einem Spaziergang durch den Schlosspark ausklingen. Vor den Ständen der fahrenden Händler entlang der Neuen Allee ist ebenfalls viel los. Andreas Nathan, der in der Schlossstraße seinen Stand aufgebaut hat, ist zum ersten Mal beim Frühlingserwachen in Kirchheimbolanden dabei und freut sich über das Interesse der Menschen. „Das Wetter spielt mit, und es sind auch ordentlich viele Leute da.“

Viele freundliche Gesichter

Organisatorin Gaby Micol-Brünnler ist begeistert, dass das Frühlingserwachen in diesem Jahr so ein Erfolg ist. Ihr ist es besonders wichtig, dass die Leute einen Eindruck gewinnen, was die sonst so ruhige Stadt zu bieten habe – und nach diesem Tag auch noch einmal wiederkommen. „Leben und Genießen in Kirchheimbolanden, das ist das, was wir vermitteln wollen“, schwärmt sie.

Von den Betreibern der Stände höre sie auch nur Gutes: Besonders schön sei es, so viele freundliche Gesichter zu sehen. Nach dem langen Winter und den Einschränkungen der Corona-Pandemie würden sich die Menschen richtig freuen, wieder nach draußen zu können. Insgesamt wird das Frühlingserwachen so auf jeden Fall seinem Namen gerecht.