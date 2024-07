Zwei Straßensperrungen hat die Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land fürs bevorstehende Wochenende angekündigt. In Rathskirchen wird am Samstag, 6. Juli, von 7 bis 12 Uhr der Bereich in der Hauptstraße vor Hausnummer 15 für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Seelen, Hefersweiler und Nußbach.

Am Sonntag, 7. Juli, ist die Ortsdurchfahrt/L400 in Gaugrehweiler wegen des dortigen Marktes von 7 bis 21 Uhr gesperrt, lediglich Anliegerverkehr wird bis zum Veranstaltungsbereich zugelassen. Der Durchgangsverkehr wird über die K24, L403, K25 und K26 (und entgegengesetzt) umgeleitet.