Die Straßen im Neubaugebiet „Im unteren Kirchtal“ in Börrstadt haben nun alle ihren Namen. Dafür sorgte ein entsprechender Beschluss im Ortsgemeinderat. Die Straße, die vom Kirchtal aus in das Neubaugebiet und in Richtung Judenfriedhof fließt, wird „Im Kirchtal“ heißen. Die Straße die in Richtung „Zum Petersberg“ führt, wurde als „Am Waldsbach“ benannt in Anlehnung an den vorbeifließenden Waldsbach. Zwei Überfahrten über dieses Gewässer prägen das Neubaugebiet maßgeblich, so die Ratsmitglieder. Die Straßen wurden zwischenzeitlich für den öffentlichen Verkehr freigegeben, informierte Ortsbürgermeister Torsten Windecker. Für den Erwerb der Baugrundstücke werden derzeit die Kaufverträge ausgearbeitet.