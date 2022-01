Theodor-Ritterspach-Straße oder „Am Wasserhaus“: Wie die neue Straße im Baugebiet „Schlüssel 2“ auf der Haide benannt wird, darüber hatte der Stadtrat zu befinden. Am Ende gab eine Stimme den Ausschlag.

Auf den Namen des aus Kirchheimbolanden stammenden Juristen und Richters, ab 1951 ein Mann der ersten Stunde am Bundesverfassungsgericht, entfielen zehn Stimmen. Ebensoviele waren es für den Vorschlag der SPD, die Straße „Am Wasserhaus“ zu nennen und damit an eine Einrichtung zu erinnern, die bis zum Anschluss ans zentrale Netz die Wasserversorgung in dem am höchsten gelegenen Ortsteil sicherte. Die Waage neigte sich mit der elften Stimme – der von Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU). Er hatte den Namen Ritterspach in die Diskussion gebracht. Und dieser Vorschlag setzte sich auch durch.

SPD: Ehrung für Ritterspach auch an anderer Stelle möglich

SPD-Fraktionschef Fritz Leber hatte im Vorfeld in der RHEINPFALZ gesagt, eine Ehrung Ritterspachs stehe außer Frage, sie könne aber auch an anderer Stelle erfolgen: wenn bei der geplanten Erweiterung des Wohngebiets Kupferberg nach Westen neue Straßennamen zu vergeben seien. Man wünsche sich, erwiderte Muchow in der Sitzung, dass dieses Gebiet auch realisiert werde, sicher sei das wegen der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans aber noch nicht.

Lebers zweiter Vorschlag, die Straße im künftigen Wohngebiet auf dem Schabler-Gelände und damit in der Nähe von Ritterspachs Wohnhaus in der Andreaestraße zu benennen, wurde als nicht machbar angesehen, da es sich nicht um eine öffentliche Straße handeln werde. Der Haider Wolfgang Hupp (SPD) meinte, man hätte auch die Bürger des Ortsteils fragen sollen.