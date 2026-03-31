Der Landesbetrieb Mobilität Worms informiert, dass die L386 zwischen dem Ortsausgang Dörrmoschel und der Einmündung von L386/K7 nördlich Dörnbach ab Mitte Mai für vier Wochen wegen Straßenbauarbeiten abschnittsweise voll gesperrt ist. Der Fahrbahnbelag der Landesstraße wird demnach auf einer Gesamtlänge von rund 2200 Meter erneuert. Hintergrund der Fahrbahnsanierung ist laut Landesbetrieb eine nicht ausreichende Griffigkeit des Fahrbahnbelages.

Die Umleitung ist ab Dörrmoschel über Teschenmoschel, Waldgrehweiler, Ransweiler, Dielkirchen nach Rockenhausen und umgekehrt ausgeschildert.