864.600 Euro bewilligt das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium für den Ausbau der K 20 auf der freien Strecke zwischen Obermoschel und der Grenze zum Landkreis Bad Kreuznach. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, sagte Verkehrsministerin Daniela Schmitt am Mittwoch in einer Presse-Erklärung. Der Landesbetrieb Mobilität werde den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden.

Der Ausbauabschnitt ist rund 2,2 Kilometer lang. Unter weitgehender Beibehaltung der Fahrbahnbreite von rund fünf Metern wird die Fahrbahn im Tiefeinbauverfahren instandgesetzt.