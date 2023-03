Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Donnersbergkreis mit einer Zuwendung in Höhe von 255.500 Euro für den Ausbau der Kreisstraße 7 auf der freien Strecke zwischen Dörnbach und der B48. Das hat Verkehrsministerin Daniela Schmitt am Freitag mitgeteilt. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden werde. Der rund 1,2 Kilometer lange Ausbauabschnitt erstreckt sich vom Ortseingang der Gemeinde Dörnbach bis zur B 48.