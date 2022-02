Asphalt oder Pflaster? Diese Frage will der Gemeinderat Stetten erst später beantworten. Für das Neubaugebiet „Hinterm Schlösschen“ wurden dennoch jetzt erste Fakten für den späteren Straßenbau geschaffen – und der Gemeinderat hat die Ausbauvariante festgelegt.

Volker Schaak vom Planungsbüro Monzel-Bernhard hat dem Gemeinderat zwei Konzepte für den Straßenausbau vorgelegt. Diese basieren auf einem vorab erstellten digitalen Geländeprofil und einem Bodengutachten. Schaak erläuterte, dass der Straßenbau in zwei Etappen erfolgen werde. Zunächst soll eine provisorische Asphaltdecke eingebaut werden, über die alle Grundstücke angefahren werden können. Sobald alle Häuser stehen, soll diese Baustraße ausgebaut und auf dem bestehenden Unterbau die endgültige Fahrbahn aufgebaut werden.

Insgesamt werden 1800 Quadratmeter Straße gebaut, die teilweise ein Gefälle von fünf bis 13 Prozent haben werden. Die Straßen im Baugebiet „Hinterm Schlösschen“ sollen sieben Meter breit werden, wovon zwei Meter als Gehwege vorgesehen sind. Von der Hauptdurchfahrt im Baugebiet gehen zwei Stichstraßen ab, die allerdings nur vier Meter breit sein werden. Angeschlossen wird die Straße an die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße und an die Kreisstraße 62 (Fortführung der Albisheimer Straße). Hier befindet sich auch das Stück mit 13 Prozent Gefälle. Diesen Teil empfiehlt Schaak in jedem Fall mit Asphalt auszubauen, um mehr Verkehrssicherheit vor allem in den Wintermonaten zu erreichen. Der Rest der Straße könnte auch gepflastert werden.

Verkauf der Bauplätze noch 2022

Die Kosten bezifferte der Planer nach derzeitigem Stand mit 410.000 Euro bis zur Herstellung der Baustraße. Der Endausbau werde mit 240.000 Euro zu Buche schlagen, sodass insgesamt mit 650.000 Euro für den Straßenbau im Neubaugebiet gerechnet werden muss.

Noch bis Ende Februar soll ein Heckenstreifen entfernt werden, der durch das Baugebiet führt, um den Straßenbau zu ermöglichen, führte Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer aus. Er informierte darüber, dass mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms wegen der Anbindung an die K62 und mit dem Versorgungsunternehmen wegen der Straßenbeleuchtung und Entwässerung bereits umfangreiche Gespräche geführt worden seien.

Vor allem die Entwässerung des Baugebiets sei ein Knackpunkt in der Planung, weshalb Angermayer dem Rat empfahl, die vom Büro Monzel-Bernhard vorgeschlagene Straßenführung und Anordnung der niveaugleichen Gehwege beizubehalten. Auch die Vermessung des Baugebiets sei bereits beauftragt, ergänzte der Ortsbürgermeister. Er rechnet damit, dass noch 2022 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden könne, die Erschließung soll im Sommer angepackt werden. Mit acht Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen billigte der Gemeinderat die Planung.