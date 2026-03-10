Autofahrer müssen sich im April auf Umwege einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitteilte, wird die Kreisstraße zwischen Rüssingen und Biedesheim für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt – wann die Maßnahme beginnt, steht noch nicht fest. Die Straße wird auf einer Länge von 1650 Metern saniert. Hierzu wird der alte Fahrbahnbelag abgefräst und die Straße dann neu asphaltiert, so die Behörde weiter. Die Umleitung verläuft ab Rüssingen über die K69 nach Ottersheim, die L447 und die L448 bis nach Biedesheim und umgekehrt. Die Straßenarbeiten kosten rund 250.000 Euro.