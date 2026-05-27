Die L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus wird an zwei Tagen im Juni wegen Straßenbauarbeiten auf dem Abschnitt von der Einmündung Richtung Gerbach/ Kriegsfeld (L404) bis zur Zufahrt zum Asphaltmischwerk/Steinbruch voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Am Mittwoch, 3. Juni, und Montag, 8. Juni, führt die Masterstraßenmeisterei Erbes-Büdesheim jeweils von 7.30 bis 16 Uhr auf einer Länge von einem Kilometer Reparaturen an der Fahrbahn zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch. Die Zufahrt zur L404 und zum Asphaltmischwerk/Steinbruch ist dennoch möglich. Die Umleitung erfolgt von der L386 über die L399 nach Oberwiesen und Kriegsfeld sowie die L404 (Thierwasen) zurück zur L386 und umgekehrt.