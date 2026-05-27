Donnersbergkreis Straße zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus an zwei Tagen gesperrt
Die L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus wird an zwei Tagen im Juni wegen Straßenbauarbeiten auf dem Abschnitt von der Einmündung Richtung Gerbach/Kriegsfeld (L404) bis zur Zufahrt zum Asphaltmischwerk/Steinbruch voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Am Mittwoch, 3. Juni, und Montag, 8. Juni, führt die Masterstraßenmeisterei Erbes-Büdesheim jeweils von 7.30 bis 16 Uhr auf einer Länge von einem Kilometer Reparaturen an der Fahrbahn zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch. Die Zufahrt zur L404 und zum Asphaltmischwerk/Steinbruch ist dennoch möglich. Die Umleitung erfolgt von der L386 über die L399 nach Oberwiesen und Kriegsfeld sowie die L404 (Thierwasen) zurück zur L386 und umgekehrt.