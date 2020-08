Die Kreisstraße 19, die von Orbis zur Einmündung in die Landesstraße 386 bei Kirchheimbolanden-Haide führt, ist ab Dienstag wieder befahrbar. Dafür muss kurzfristig die K 22 zwischen Orbis und Morschheim wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Worms am späten Montagnachmittag mitgeteilt. Wegen Restarbeiten, die im Straßenseitenbereich noch durchzuführen seien, müsse die Geschwindigkeit auf der K 19 zunächst auf 50 Stundenkilometer beschränkt bleiben. Seit Mitte April war die Kreisstraße K 19 auf einem Abschnitt von rund 1,8 Kilometern Länge erneuert worden.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wird nun im unmittelbaren Anschluss, ebenfalls ab Dienstag, die K 22 ab dem Ortsausgang Orbis in Richtung Morschheim voll gesperrt. Auf einer Länge von etwa 20 Metern wird der vorhandene Pflasterbelag durch Asphalt ausgetauscht. Aus bautechnischen Gründen sind auch diese Arbeiten nur unter Vollsperrung der Kreisstraße möglich. Der Verkehr wird ab Orbis umgeleitet über die K 19, Kirchheimbolanden-Haide, L 386, Kirchheimbolanden und die L 401 nach Morschheim und umgekehrt.

Im Laufe des Donnerstags, 6. August, kann die Vollsperrung der K 22 nach weiteren Angaben des LBM wieder aufgehoben werden und die Strecke geht dann wieder unter Verkehr. Die Baukosten betragen rund 1,2 Millionen Euro. Da sich die Behinderungen im Verkehrsablauf nicht vermeiden lassen, dankt der LBM Worms den von der Umleitung betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.