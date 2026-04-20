Ab Mittwochnachmittag, 22. April, ist der Donnersberg auch unter der Woche wieder mit dem Auto erreichbar. Dann sind die Arbeiten an der Kreisstraße 82 zwischen Bastenhaus und dem Parkplatz an der Keltenhütte abgeschlossen, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. Die Strecke wird dann ebenso wieder für den Verkehr geöffnet wie die Kreisstraße 51, die vom Donnersberg-Gipfel als Einbahnstraße Richtung Dannenfels führt.

Seit 13. April wird der Fahrbahnbelag der K82 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und -qualität auf drei Kilometern Länge abgefräst und durch eine neue Asphaltdecke ersetzt. „Aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit war eine Vollsperrung der Kreisstraße unvermeidbar“, so der LBM. Ursprünglich hätte die Sperrung erst wieder am 30. April aufgehoben werden sollen. Wegen „guter Witterung und optimalem Bauablauf“ konnte die Maßnahme jedoch schon eine Woche früher als geplant fertiggestellt werden. Die Baukosten betragen 275.000 Euro.