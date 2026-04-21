Voraussichtlich für vier Wochen wird die Landesstraße 401 ab Montag, 27. April, zwischen den Einmündungen nach Börrstadt am Theresienhof und der Abzweigung nach Steinbach am Walzhof voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Worms mitgeteilt. In diesem Zeitraum wird der Fahrbahnbelag auf einer Länge von rund 1,5 Kilometer erneuert.

Die Sanierung findet in drei Bauabschnitten statt. Während den ersten beiden Abschnitten (Dauer insgesamt drei Wochen) sind sowohl die Zufahrt nach Steinbach als auch nach Börrstadt möglich, das Baufeld und damit die Vollsperrung liegen dazwischen. Während des dritten Bauabschnitts (Dauer eine Woche) wird der Verkehr an der Abzweigung nach Steinbach mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt. Eine Umleitung wird eingerichtet von Alsenbrück-Langmeil über Sippersfeld und Breunigweiler zurück auf die L401 und umgekehrt. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund 340.000 Euro.