Jiaying Wu ist die diesjährige Stipendiatin von „Ländliche Begegnungen“ des Kunstvereins Donnersbergkreis. Ihr Projekt bezieht sich auf Gewässer rund um Obermoschel und Stetten. Zu sehen sind ihre Arbeiten bei zwei Ausstellungen.

Die Künstlerin Jiaying Wu aus der ostchinesischen Provinz Zhejiang lebt und arbeitet derzeit in Berlin. Sie legt ihren Fokus auf interkulturelle Kunst im öffentlichen Raum und den Austausch zwischen Natur und Mensch. Von April bis Juni wird sie vor Ort an ihrem Stipendienprojekt arbeiten.

Zeugnisse von Ort und Zeit

Wus künstlerisches Schaffen dreht sich um das zentrale Thema des Wassers, das sowohl als Naturfaktor als auch als Lebensader betrachtet wird. Während ihrer letzten Residenz an der Oder widmete sie sich bereits intensiv dem Wasser, nun möchte sie die Einzigartigkeit der Bäche in und um Obermoschel erforschen und erlebbar machen: In ihrem Projekt möchte sie „Abdrücke“ von diesen Gewässern nehmen.

Das Gewässer selbst wird somit zum integralen Bestandteil ihres künstlerischen Schaffensprozesses. Mit Tusche auf Reispapier fängt sie die Bewegung des Wassers ein und schafft somit Zeugnisse von Ort und Zeit. Durch Nachbearbeitung im Atelier entstehen Momentaufnahmen der sich stetig wandelnden Gewässer.

Zwei Ausstellungen

Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden im Rahmen einer Vernissage am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr im Weingut Boudier & Koeller, Hauptstraße 9, in Stetten präsentiert. Die Vernissage wird um 17 Uhr von einem Konzert des Bläserensembles der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in der Festscheune begleitet und markiert zugleich die Inauguration der Theodor-Fontane-Gesellschaft Sektion Pfalz. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 9. Juli, besichtigt werden, immer von Donnerstag bis Sonntag zwischen 14 bis 18 Uhr.

Parallel dazu wird die Abschlussausstellung „Gewässer – Obermoschel“ im Keiper-Haus in Obermoschel, Kanalstraße 2, präsentiert. Die Vernissage findet am Samstag, 24. Juni, um 17 Uhr statt. Die Ausstellung ist am Sonntag, 25. Juni, sowie am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Stipendium „Ländliche Begegnungen“ wird von der Sparkasse Donnersberg, der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und neuerdings auch vom Weingut Boudier & Koeller und den Mitgliedern des Kunstvereins Donnersbergkreis ermöglicht. Weitere Informationen zum Kunstverein Donnersbergkreis und dem Stipendium „Ländliche Begegnungen“ enthält die Vereinshomepage unter www.kunst-donnersberg.de.