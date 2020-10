Anastasiya Nesterova, Stipendiatin des Kunstvereins Donnersbergkreis, zeigt zum Abschluss ihres Aufenthaltes ihre Werke im Keiper-Haus in Obermoschel. Vernissage ist am Samstag .

Die 1979 im ukrainischen Sewastopol auf der Krim geborene Anastasiya Nesterova lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Münster in Westfalen. Nach einem Kunststudium in Odessa studierte sie in Münster bei Wolfgang Troschke Illustration und Druckgrafik. Seit 2009 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin mit dem Schwerpunkt Farbholzschnitt.

In der Regel arbeitet sie in thematischen Zyklen, Themen sind etwa Wasser oder Landschaft. Sie beherrscht alle grafischen Techniken, hat aber im Farbholzschnitt ihr Medium gefunden. Durch die Notwendigkeit der Reduktion auf Holzschnitt-Flächen in vier, sechs oder zehn Farben arbeitet sie das Wesentliche einer Situation heraus. Das ist ihr Anspruch.

Zum Abschluss ihres Aufenthalts in Obermoschel präsentiert Nesterova eine Auswahl ihrer neuen Werke. In den klein- und großformatigen Ölbildern und Farbholzschnitten wird der Zuschauer die Besonderheiten des Donnersberger Umlands wiederentdecken können.

Die Vernissage findet am Samstag, 10. Oktober, 18 Uhr, statt, Geöffnet ist die Ausstellung danach noch am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, am Samstag, 17. Oktober, 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 18. Oktober, 11 bis 16 Uhr, außerdem nach telefonischer Vereinbarung unter 01523 4504366. Ausstellungsort ist das Keiper-Haus, Kanalstraße 2.

Weitere Informationen zur Künstlerin finden sich im Internet unter www.anastasiya-nesterova.de.