Es war zuletzt etwas still geworden um Hermann Hoormann, das vor zwei Jahren verstorbene künstlerische Aushängeschild des Donnersbergkreises. Am 8. Oktober besteht nun in Mainz Gelegenheit, der Kunst des Bolanders wieder näherzutreten und Arbeiten von ihm zu erwerben. Auch darüber hinaus tut sich einiges zum Thema Hoormann.

Druckgrafiken Hermann Hoormanns werden am kommenden Dienstag, 8. Oktober, ab 18.30 Uhr im Rahmen einer Benefiz-Veranstaltung in Mainz