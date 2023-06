Die Volksbank Alzey-Worms unterhält seit 2001 eine eigene Stiftung, die neben dem bankeigenen Spendentopf und dem Zweckertrag aus dem Gewinnsparen als dritte wichtige Säule für Zuwendungen karitativer, sozialer und kultureller Art gilt. Einmal im Jahr werden die Erträge ausgeschüttet und ein Stiftungsratsgremium vergibt die Gelder nach Prüfung der Organisationen und Institutionen, die sich darum beworben haben. 40.600 Euro werden durch die Volksbank-Stiftung in diesem Jahr ausgeschüttet.

Die Zuwendungen gehen dezentral an verschiedene Einrichtungen und Organisationen. Auch in Kirchheimbolanden wurden Stiftungsgelder übergeben: zum einen an den Förderverein Nordpfälzer Oratorienchor Kirchheimbolanden, der durch Ute Knell vertreten wurde, zum anderen an die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für den Arbeitskreis Jugend vertreten durch den Beigeordneten Franz Röß und Liane Hasenfuß, stellvertretende Abteilungsleiterin Schulen und Soziales.