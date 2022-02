Die Bürger nur einmal zu schocken und mit einer deutlichen Steuererhöhung zu verärgern, für diesen Weg entschied sich der Gemeinderat Stetten. Mal wieder sorgte die vom Land und Kreis aufgezwungene Erhöhung der Realsteuern für lange Debatten.

Kommunen wie Stetten mit unausgeglichenen Haushalten gibt es im Land sehr viele – deshalb fordert die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung von solchen Orten, dass diese ihre Hausaufgaben machen sollen. Gewünscht ist landauf und landab eine Steuererhöhung der Grundsteuern, bei der Grundsteuer B bis zu einem Hebesatz von 500 Prozent. Auch an der Gewerbesteuerschraube sollen die Gemeinden drehen, lautet eine weitere Forderung. Und damit sind die Vertreter der Bürgerschaft in der Pflicht, Steuersätze anzupassen, obwohl kaum einem der gewählten Gemeinderäte oder Ortsbürgermeister dies leicht fällt. Darin unterscheidet sich Stetten nicht von seinen Nachbargemeinden, die teils Grundsteuern bereits drastisch erhöht haben oder beim Versuch, sich einer solchen Anpassung zu verweigern, kläglich an den Vorgaben aus dem Kreishaus gescheitert sind.

Forderung der Verwaltungen war, dass die Hebesätze auf Bundesniveau angehoben werden sollen, die Grundsteuer B künftig 475 Prozent Hebesatz betragen sollen. Hätte der Gemeinderat dem Folge geleistet und die erst im Jahr 2020 auf 380 Prozent erhöhte Grundsteuer tatsächlich auf 475 Prozent erhöht, dann hätte das mehr als 15.000 Euro in deren Kasse gespült. Für den Bürger unterm Strich gerechnet würden die Anpassen real rund 25 Prozent betragen, wie Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer im Sachvortrag ausführte. Ein Hauseigentümer, der bislang 300 Euro zahlt, der müsste dann mit etwa 375 Euro Steuerlast rechnen.

Gewerbesteuer bleibt unangetastet

Angermayer sprach sich für zwei moderate Steueranpassungen ab 2023 aus. Zunächst von 380 auf 420 und dann im Jahr 2024 auf 460 Prozent Hebesatz zu erhöhen, lautete sein Vorschlag. „In Berlin wird verkündet, dass es keine Steuererhöhungen geben soll, wir hier sollen den Bürger aber belasten und uns den Ärger einfangen“, lautete eine Einschätzung eines Ratsmitglieds. Andere sprachen sich für einen einmaligen Ärger mit dem Bürger aus, statt zwei Mal hintereinander, die Eigentümer von Wohngebäuden zu belasten und so die Debatte zwei Mal führen zu müssen.

Dieser Gedanke setzte sich – angesichts der nicht zu vermeidenden Steueranpassung – letztlich durch. „Wir werden dann aber deutlich kommunizieren, dass es nach diesem Schritt mit uns keine weiteren Anpassungen geben wird, bis der Finanzausgleich für die Kommunen und der Grundsteuer gesetzlich geregelt sind“, fasste Angermayer zusammen, was vorab kontrovers diskutiert wurde. Letztlich einigte sich der Rat auf eine einmalige Anpassung der Grundsteuer B im Jahr 2023 auf einen Hebesatz von 450 Prozent. Sechs Gemeinderäte stimmten dafür, drei dagegen, es gab eine Enthaltung. Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A bleiben unangetastet.