Neun Stettener Mannschaften spielen den Besten aus: Nein, die Rede ist nicht ausschließlich vom TuS Stetten. Seit 1975 treffen sich an Pfingsten Vereine aus neun verschiedenen deutschen Stetten – eine wahrscheinlich einmalige Geschichte. Coronabedingt wurde das Turnier in den vergangenen zwei Jahren abgesagt. 2022 kommt es zurück – in den Donnersbergkreis.

Zwischen 3. und 6. Juni, wie immer über Pfingsten, soll die Veranstaltung „endlich wieder stattfinden“. Markus Hengstenberg, der Vorsitzende des TuS Stetten, gleichzeitig Mitorganisator