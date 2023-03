Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großer Jubel nach dem Schlusspfiff in Stetten. Durch einen knappen Sieg steht das Heimteam nun auf dem dritten Platz der B-Klasse Gruppe Nord und nimmt damit sicher an der Aufstiegsrunde teil. Trainer Lars Igel sprach mit Recht von einem verdienten Sieg in einem umkämpften Spiel und war stolz über den Einsatz und den Kampfgeist seines Teams.

Für Gegner TSG Albisheim sieht es dagegen nicht so rosig aus. Falls der TuS Dannenfels das auf Mittwoch verlegte Heimspiel gegen SSV Dreisen gewinnt, sind die TSG und der TuS punktgleich und es