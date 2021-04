Zu unserem Kommentar „Die Sehnsucht nach Normalität“ (2. Juli) hat uns eine Stellungnahme des Eisenberger Stadtratsmitglieds Karsten Schilling (Grüne) erreicht.

In dem Meinungsbeitrag hat sich Benjamin Fiege der jüngsten Ratssitzung gewidmet, in der zwei Open-Air-Kulturtermine für den September festgezurrt wurden. Dabei ist mehrfach von der „Normalität“, die man sich zurückholen müsse, gesprochen worden – ein Umstand, mit dem sich der Autor auseinandergesetzt und dabei kritisiert hat, dass dabei hier und da eine gewisse Blauäugigkeit mitschwang.

Dazu schreibt Karsten Schilling, dass es zwar gut sei, von außen eine Rückmeldung zu bekommen, wie Äußerungen und Entscheidungen verstanden werden könnten. Aber: „Wir Kommunalpolitiker*Innen sind alle keine Filigran-Rhetoriker.“ Natürlich gebe es diese Sehnsucht, und es sollte generell und nicht nur mit Begrifflichkeiten vorsichtig umgegangen werden. „Klar, die Normalität, wie wir sie kennen, wird es mit Corona nicht geben.“ Da würden auch Bürgermeister, Beigeordnete, Stadträte und Ausschussmitglieder zustimmen. Allerdings sei der Beitrag mit seinem Vorwurf einer kollektiven Blauäugigkeit über das Ziel hinausgeschossen. „Im Gegenteil, wir haben deutlich auch unsere Beobachtungen geschildert, dass die Lockerungen in zunehmendem Maß leider auch zu größerer Leichtsinnigkeit führen“, so Schilling, und weiter: „Daher muss es den Bürgern auch unmissverständlich klar sein: Sie erhalten in dieser un-normalen Zeit durch die Open-Air Veranstaltungen einen überaus großen Vertrauensvorschuss, sich als Besucher/Zaungäste verantwortungs- und rücksichtsvoll zu verhalten.“ Leichtsinnigkeit sei ein absolutes „No Go“.