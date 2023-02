Ein Paketbote befuhr am Freitag gegen 12 Uhr mit seinem Transporter die Liebfrauenstraße in Kirchheimbolanden. Dabei unterschätzte er vermutlich die geringe Straßenbreite und blieb an einer der vorgelagerten Aufgangstreppen zu den dortigen Wohnhäusern hängen. Die Treppe wurde massiv zerstört. Aus Sicherungsgründen wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Über die Schadenshöhe lässt sich laut Polizei bisher keine Angaben machen.