Eine respektable Vergrößerung der Christbaumständer-Sammlung aus Sandstein gelang dem Pfälzischen Steinhauermuseum im Jahr 2020. Um drei Exponate konnte die seltene Sammlung vergrößert werden.

Mit zurzeit 43 sandsteinernen Weihnachtsbaumständern, die früher von Steinhauern aus dem nordpfälzischen wie dem gesamten pfälzischen Raum in Zeiten gefertigt wurde, in denen weniger zu tun war, dürfte diese Sammlung wohl über die Region hinaus einzigartig sein. Darunter sind etliche kunstvoll gestaltete Stücke. Vielfach reich, oft auch in schlichter Form, geben sie einen Überblick über handwerkliches Können im Steinhauerhandwerk. Einige der Weihnachtsbaumständer sind signiert oder datiert. Ihre Entstehungszeit reicht von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert.

Zwei der Neuzugänge kommen aus Alsenz und wurden von dem ehemaligen „Senior der Alsenzer Steinhauerzunft“, Alwin

Schäfer, fachgerecht und gut profiliert aus einheimischen Sandstein gestaltet und nun vom Enkel dem Museum überlassen.

Der dritte neue Christbaumständer wurde dem Museum von der Familie Haaf aus Neuleiningen als Spende übergeben. Sie wurden durch Presseberichte auf das Pfälzische Steinhauermuseum in Alsenz und deren ungewöhnliche Sammlung aufmerksam. Zudem ließen sie es sich nicht nehmen, selbst in die Nordpfalz zu reisen, um ihren Weihnachtsbaumständer dem Museum zu überreichen. Für das Pfälzische Steinhauermuseum in Alsenz wieder ein ganz besonderer Gewinn und eine Sehenswürdigkeit mehr.

Ehrenvorsitzender Eugen Zepp will bei mehr als 50 Exponaten einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde prüfen lassen.