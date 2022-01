Was den Täter antreibt, ist völlig rätselhaft. Der Schaden, den er anrichtet, ordentlich: Zwei geparkte Autos wurden in den zurückliegenden Tagen durch Steinwurf beschädigt.

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde in der Rockenhausener Straße in Marienthal bei einem in einer Einfahrt geparkten Peugeot 306 die Frontscheibe auf der Fahrerseite beschädigt. Das zweite Mal schlug der Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu und warf bei einem in der Straße „Mühlackerweg“ geparkten VW Tiguan die Heckscheibe ein. Es gibt auch eine Vorgeschichte: Bereits am 23. Dezember war bei einem in der Rockenhausener Straße in Marienthal an einem Renault Clio die Heckscheibe eingeworfen worden. In allen Fällen stammten die benutzen, etwa faustgroßen Steine nicht vom Tatort, wurden dort aber zurückgelassen. Der Sachschaden wird pro Auto auf rund eintausend Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.