Was für ein Kracher am Ende der Verbandsligarunde. 6:3 besiegt der TuS die SG Eintracht Bad Kreuznach, steigt trotzdem ab. Die Planungen für die neue Saison laufen.

Die Fußballer des TuS 07 Steinbach haben auf der Zielgerade der Verbandsliga-Saison 2025/26 einen Kantersieg gelandet und gezeigt, was eigentlich doch möglich gewesen wäre. Die Donnersberger, die bereits als Absteiger in die Landesliga West feststanden, besiegten vor 112 Zuschauern auf dem heimischen Rasenplatz den Tabellenachten SG Eintracht Bad Kreuznach mit 6:3 (3:2).

„Es freut mich für die Mannschaft, dass wir uns mal wieder belohnt haben“, sagte Steinbachs Spielertrainer Daniel Ghoul, der betonte: „Das war ein Spiel, das wieder gegen Schluss auf der Kippe war. Aber dieses Mal ist die Waage auf unsere Seite gegangen. Wir hatten in dieser Spielzeit schon so oft solche Begegnungen, aber dann immer leider das Pech, dass wir meistens keine Punkte geholt haben. Das waren bestimmt zehn, elf Partien in der Runde, die genauso wie gegen Kreuznach auf Augenhöhe waren.“

Steinbach legt nach

Die Steinbacher begannen furios. Lukas Krautschneider gelang schon in der vierten Spielminute die Steinbacher 1:0-Führung. Dann kam aber der favorisierte Ligaachte Bad Kreuznach ins Spiel. Malik Schäfer erzielte aus kurzer Distanz den Ausgleich (20.) und wenig später fälschte Krautschneider eine Ecke unhaltbar ins eigene Tor zum 1:2 (25.) ab. Doch die Steinbacher kamen noch vor dem Pausenpfiff zurück. Lorenzo Arturo Hernandez II traf per Sonntagsschuss in den Winkel zum 2:2 (34.) und Marc Knapp brachte nach einem Standard die Donnersberger wieder mit 3:2 (36.) in Front.

Hernandez erhöhte nach gescheiterter Abseitsfalle der Eintracht nach dem Seitenwechsel sogar auf 4:2 (55.). Malik Schäfer gelang dann das 3:4 (78.) für Bad Kreuznach. Die Eintracht machte nun Druck. Doch diesmal verspielte der TuS nicht schon wieder eine Führung. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit traf Maximilian Selz zum 5:3 und (90.+1) und Jonas Krautschneider verwandelte kurz danach einen Foulelfmeter zum 6:3-Endstand (90.+3). Für den Angreifer war es das erste Tor nach seinem schweren Kreuzbandriss, der ihn nahezu die komplette Spielzeit gekostet hat.

Erhobenen Hauptes verabschieden

„Kreuznach hatte die Chancen zum 4:4, doch wir haben diesmal die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, sagte Spielertrainer Ghoul, der zugleich klarmachte: „Wir wollen uns ordentlich aus der Liga verabschieden, und so wie wir das gerade machen, können wir das auch mit erhobenem Haupt.“

Unterdessen sagte Christoph Heinrich, der Sportliche Leiter der Steinbacher, zu den Planungen im Hinblick auf die kommende Runde: „Es wird einen Kaderumbruch geben, auch teilweise geben müssen. Einige Personalentscheidungen stehen natürlich auch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abstieg.“ Die Kaderplanung sei schwierig, so Heinrich. „In den letzten Wochen sind viele Treffen und Telefonate notwendig gewesen. Aber wir haben intern ein klares sportliches Konzept entwickelt und jeder zieht an einem Strang. Daher können wir auch bereits elf Neuzugänge vermelden.“