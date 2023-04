Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Verbandsliga-Fußballer des TuS Steinbach steht am Samstag ein wichtiges Kellerduell an. Die Donnersberger müssen am Samstag, 15.30 Uhr, beim ASV Fußgönheim antreten. Mit einem Sieg würden die Steinbacher wohl den letzten Strohhalm ergreifen. Beim TuS hoffen die Offiziellen nämlich weiter, dass am Saisonende nur drei Teams absteigen. Dann hätte das Team von Coach Christoph Heinrich noch eine reale Chance auf den Ligaverbleib.

„Das ist ein echtes Abstiegsduell. Deshalb ist die Partie für uns auch sehr wichtig und richtungsweisend“, macht der Steinbacher Coach klar.

Der ASV Fußgönheim