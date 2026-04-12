Wieder zeigte der TuS eine ordentliche Leistung, wieder zog er gegen ein Top-Team der Verbandsliga den Kürzeren. 0:1 unterlag er Jahn Zeiskam. Es riecht nach Abstieg.

Daniel Ghoul, der TuS-Spielercoach, wusste nach der Partie am Samstag vor 147 Zuschauern auf eigenem Rasenplatz gar nicht mehr richtig, was er sagen sollte. „Ich kann mich ja bald selbst nicht mehr hören“, befand der Trainer und zeigte sich angefressen: „Wir sind schon in den Spielen gegen die SG Hüffelsheim, Bienwald Kandel und Basara Mainz voll auf Augenhöhe gewesen und wie ich finde jetzt gegen Zeiskam sogar die bessere Mannschaft. Und nach all diesen vier Begegnungen gegen diese Topmannschaften, in denen auf jeden Fall Punkte drin waren, stehen wir mit leeren Händen da. Das ist schon extrem bitter.“ Ghoul fügt an: „Wir haben den Tabellenzweiten, der in die Oberliga will, eine Halbzeit richtig an die Wand gespielt. Ein Ballverlust hat dann zum 0:1 geführt. Zu diesem Zeitpunkt können wir 3:0, müssen aber sicherlich 2:0 führen. Das alles ist maximal bitter.“

Chancen vergeben

Die Steinbacher gingen gegen den Ligazweiten in Halbzeit eins zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Ricky Schander gelang es nicht, den Ball aus drei Metern Entfernung im Zeiskamer Gehäuse unterzubringen. Der Angreifer vergab dann auch im Zusammenspiel mit Teamkollege Rico Metz eine weitere Großchance. Der Zeiskamer Keeper Milan Gebhardt parierte grandios. Kurz danach vergab Florian Bicking eine gute Freistoßgelegenheit.

Kurz vor der Pause dann der Nackenschlag für die Heimmannschaft. Der TB Jahn konterte eiskalt. Jannis Fetzner schloss zum 1:0 (44.) ab. Es war die erste gute Gelegenheit des Ligazweiten in der Partie. In der zweiten Hälfte zeigte sich der TuS Steinbach weiter sehr bemüht. Aber in der Spitze fehlte der letzte Pass. Zeiskam reichte eine durchschnittliche Leistung zu drei wichtigen Punkten. Die Mannschaft von Coach Jannick Immel feierte ihren fünften Sieg in Folge und ist 2026 weiter ungeschlagen. In der Tabelle bleiben die Zeiskamer mit vier Punkten Vorsprung auf den Dritten und ersten Verfolger FC Basara Mainz, der am Samstag den Ligafünften Alemannia Waldalgesheim mit 1:0 bezwang, auf dem zweiten Rang. Hoffnung auf den Titel besteht, allerdings müsste Spitzenreiter TuS Mechtersheim patzen.

Weiter Weg zum Ufer

Für die Steinbacher ist die Situation bei noch sechs Spielen problematisch. Das rettende Ufer ist weit weg. Jetzt gibt es nur noch Endspiele. Nur eine Siegesserie könnte Daniel Ghoul und Co. noch helfen. „So ist Fußball, aber wir haben in den vergangenen Wochen eine enorme Entwicklung in der Mannschaft genommen. Insgesamt sehe ich uns auf dem richtigen Weg“, wollte Ghoul eher das Positive aus den vergangenen Wochen herausziehen. Jonas Krautschneider und Armin Mujevic, die in den vergangenen Wochen wegen schweren Verletzungen fehlten, standen am Samstag wieder im Kader. Ghoul hatte eine volle Ersatzbank. Eigentlich gute Voraussetzungen, um in den nächsten Wochen eine letzte Attacke in Sachen Ligaverbleib zu starten.