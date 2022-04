Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause meldete sich das Steinbacher Dorftheater zurück auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Turnhalle war mit gut 180 Zuschauern wie zu vorpandemischer Zeit gefüllt.

Mit der Komödie von Andreas Wening „Lass die Sau raus! Oder: Jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ sorgten die Steinbacher für einen ordentlichen Wachrüttler aus dem Winterschlaf. Im Mittelpunkt drei Frauen – Karin (Ina Herrbruck), Selma (Nicole Geißler) und Lotte (Anna Heeger) –, die beschließen, sich und ihre Familien fortan gesund zu ernähren. Skandale in der Lebensmittelindustrie bringen sie zu der Erkenntnis, dass dies der einzig richtige Weg ist. „Man muss jo schun uffbase Jägersoß zu esse!“, meint Karin Heppner. „Denksch du, do sin Jäger drin? Was is dann in de Kinnerschokolad?“, meint die etwas gutgläubige Lotte. „Ei, is dir noch net uffgefall, dass de klee Max seit Woche nimmi zu sihe is?“, merkt Selma an.

Die Herren des Hauses Heppner, Norbert (Wolfgang Bauer) und Mirko (Philipp Bauer), sind wenig begeistert von den Plänen zur gesunden Ernährung. Zu der Empfehlung seiner Gattin Karin, den Gemüseauflauf zu essen bevor er kalt wird, bemerkt Norbert lapidar: „Des do kann net kalt werre, hegschtens welk!“. Da hilft es nur noch, der Gattin das Versprechen abzuringen, selbst eine Sau zu halten um diese dann irgendwann zu schlachten.

Es folgen allerlei Verwicklungen mit den Nachbarn der Heppners, Selma und Schorsch (Volker Bruch) und deren Rammler Rüdiger, in die auch Hofhund Josef, verwickelt ist. Und da die Schwiegermutter gerade einen Kuraufenthalt genießt, sorgt auch noch Schwiegervater Erwin (Ralf Becker) für weiteres Chaos im Hause Heppner. Und, als ob dies nicht schon genügen könnte, stiften der Metzger Hannes Wetzstein (Christoph Müller) und die Psychotherapeutin Anita Amaryl (Aline Breitenbruch) noch zusätzliche Verwirrungen. Die Frage, ob Erwin womöglich schon mal Drogen genommen hat, beantwortet dieser deutlich: „Ich nehm nur Haschisch wenn die Apotheken Umschau es empfiehlt.“

Von der ersten Szene bis zum großartigen Finale ist das Stück ein toller Auftakt der Steinbacher zu ihrem 40. Jubiläumsjahr und nach der langen Zwangspause. Das Stück bediente alle Klischees und griff auf etliche Kalauer auf. Die Darsteller setzten es grandios um, darin waren sich alle Zuschauer einig. Mit stehenden Ovationen und begeistertem Applaus ließen sie es die Schauspieler auch wissen.